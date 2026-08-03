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03.08.2026 06:31:29
Schloss Bangalore präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Schloss Bangalore hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 1,46 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schloss Bangalore 0,300 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 3,52 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,75 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4,20 INR sowie einem Umsatz von 3,16 Milliarden INR in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.at
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