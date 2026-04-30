Schloss Bangalore präsentierte Quartalsergebnisse

Schloss Bangalore stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 5,10 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 4,81 Milliarden INR geschätzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 12,43 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,520 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Schloss Bangalore in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 17,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,27 Milliarden INR im Vergleich zu 13,01 Milliarden INR im Vorjahr.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 12,37 INR sowie einen Umsatz von 15,26 Milliarden INR belaufen.

Redaktion finanzen.at