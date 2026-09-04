Schloss Wachenheim: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Schloss Wachenheim lud am 02.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,050 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 101,5 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 104,5 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,07 EUR, nach 1,01 EUR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 448,90 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte Schloss Wachenheim 447,37 Millionen EUR umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,24 EUR und einem Umsatz von 460,77 Millionen EUR für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at