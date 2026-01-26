Schlumberger: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Schlumberger präsentierte in der am 23.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 52,52 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 54,22 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Schlumberger hat ein EPS für das Gesamtjahr in Höhe von 0,010 BRL vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 BRL auf dem gleichen Niveau gelegen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Schlumberger 199,40 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 195,73 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

