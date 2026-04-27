Schlumberger: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Schlumberger hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 236,33 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal 204,07 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 12 366,45 Milliarden ARS gegenüber 8 965,69 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at