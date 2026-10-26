Schlumberger: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Schlumberger ließ sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Schlumberger die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 USD, nach 0,500 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,92 Prozent auf 9,45 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at