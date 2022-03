Schlumberger erweitert globales KI-Innovationsnetzwerk mit Eröffnung der INNOVATION FACTORI in Houston

Schlumberger hat heute sein erfolgreiches Netzwerk unter dem Namen INNOVATION FACTORI mit der Eröffnung eines neuen Zentrums in der texanischen Stadt Houston erweitert. Die INNOVATION FACTORI ermöglicht Kunden eine schnellere Entwicklung und Bereitstellung von KI- und digitalen Lösungen auf Unternehmensebene im Kontext ihrer eigenen spezifischen geschäftlichen Herausforderungen – die Lösungen reichen von der Exploration über die Förderung bis hin zu neuen Energiesystemen.

"In der INNOVATION FACTORI setzen sich Teams von Kunden mit unseren Sachverständigen und Datenwissenschaftlern zusammen und befassen sich mit ihren strategischen Anforderungen wie der Beschleunigung der Bohrautomatisierung, dem Einsatz von digitalen Zwillingen zur Optimierung der Förderung oder der Modellbildung, um eine effiziente Kohlenstoffabscheidung und -speicherung zu erreichen", sagte Rajeev Sonthalia, Präsident des Bereichs Digital & Integration bei Schlumberger. "Durch die INNOVATION FACTORI können Kunden vielversprechende Konzepte in vollständig entwickelte digitale Lösungen umwandeln, die den Höchstwert aus den verfügbaren Daten herausholen, um massive Fortschritte bei der Unternehmensleistung und damit wiederum in Sachen Nachhaltigkeit voranzutreiben."

Die Kunden profitieren von einem agilen Ansatz, indem native Anwendungen in der kognitiven E&P-Umgebung DELFI* nahtlos mit den KI- und IoT-Lösungen Agora* am Netzwerkrand integriert werden. Kunden haben außerdem Zugriff auf eine leistungsstarke Plattform für maschinelles Lernen mit beispiellosen KI-Fähigkeiten durch die Partnerschaft von Schlumberger mit Dataiku. Gemeinsam mit Dataiku ermöglicht Schlumberger den Kunden die Nutzung einer einzelnen, zentralisierten Plattform für den Entwurf, den Einsatz, die Steuerung und die Verwaltung von KI- und Analyseanwendungen – damit können auch Laien mit wenig bis gar keinen Programmierkenntnissen KI-Lösungen entwickeln.

Seit der Einführung der INNOVATION FACTORI im März 2021 hat Schlumberger bereits über 200 Projekte mit digitalen Innovationen für Kunden rund um die Welt bereitgestellt, die von über 4.000 Sachverständigen und mehr als 800 Datenwissenschaftlern unterstützt wurden. Die INNOVATION FACTORI in Houston ergänzt das immer größer werdende globale Netzwerk mit Zentren in Rio de Janeiro, Abu Dhabi, Peking, Kuala Lumpur und Oslo.

Untergebracht ist die INNOVATION FACTORI Houston in "The Ion", dem Mittelpunkt des Ökosystems für Innovationen in Houston, der aus einer Partnerschaft zwischen der Stadt Houston, der Rice University und Marktführern im Energie- und Technologiebereich entstanden ist.

Mehr über die INNOVATION FACTORI erfahren Sie unter www.slb.com/InnovationFactori.

