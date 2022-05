Schlumberger erweitert weltweites KI-Innovationsnetzwerk mit neuem europäischen Zentrum für Künstliche Intelligenz

Schlumberger gab heute bekannt, sein weltweites INNOVATION FACTORI Netzwerk mit der Einweihung eines neuen Zentrums in Oslo, Norwegen, erweitert zu haben.

"Im INNOVATION FACTORI profitieren Kundenteams von einem agilen, kollaborativen Entwicklungsansatz mit unseren Sachverständigen und Datenwissenschaftlern und können damit auf ihre strategischen Anforderungen eingehen, wie zum Beispiel die Beschleunigung der Bohrautomatisierung, den Einsatz von digitalen Zwillingen zur Optimierung der Produktionsoptimierung, die Kohlenstoffabscheidung und die Speichermodellierung", sagte Rajeev Sonthalia, President, Digital & Integration bei Schlumberger. "Durch INNOVATION FACTORI können Kunden vielversprechende Konzepte in vollständig entwickelte digitale Lösungen umwandeln, die den Höchstwert aus den verfügbaren Daten herausholen, um massive Fortschritte bei der Unternehmensleistung und damit wiederum in Sachen Nachhaltigkeit voranzutreiben."

Schlumberger Kunden erhalten Zugriff auf eine starke Plattform für maschinelles Lernen, die marktführende KI-Fähigkeiten bereitstellt. Durch seine Partnerschaft mit Dataiku, einem Weltmarktführer für "Alltags-KI", gibt Schlumberger seinen Kunden die Möglichkeit an die Hand, eine einzige, zentralisierte Plattform für das Design, die Nutzung, Führung und Verwaltung von KI- und Analytics-Anwendungen zu nutzen.

Die Erweiterung des Schlumberger INNOVATION FACTORI Netzwerks folgt auf die erfolgreiche Einweihung der beiden KI-Zentren in Nord- und Südamerika, eines davon in Rio de Janeiro, Brasilien, das andere ein kürzlich eröffnetes KI-Zentrum in Houston, Texas, USA. Diese Zentren ergänzen das weltweite Netzwerk von Experten in Abu Dhabi, Peking und Kuala Lumpur.

Über Schlumberger

Schlumberger (SLB: NYSE) ist ein Technologieunternehmen, das in Partnerschaft mit Kunden Energiequellen erschließt. Unsere Mitarbeiter*innen, die über 160 Nationalitäten repräsentieren, bieten führende digitale Lösungen und setzen innovative Technologien ein, um Leistung und Nachhaltigkeit für die globale Energiebranche zu ermöglichen. Mit Fachkompetenz in mehr als 120 Ländern kooperiert Schlumberger bei der Entwicklung von Technologien, die den Zugang zu Energie zum Nutzen aller ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.slb.com.

