Schlumberger gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Schlumberger lud am 24.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,71 Prozent zurück. Hier wurden 45,84 Milliarden BRL gegenüber 49,67 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at