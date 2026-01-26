Schlumberger gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Schlumberger ließ sich am 23.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Schlumberger die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,770 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 9,74 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,35 USD beziffert, während im Vorjahr 3,11 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Schlumberger im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 1,70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 35,69 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 36,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at