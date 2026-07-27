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27.07.2026 06:31:29
Schlumberger gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Schlumberger ließ sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Schlumberger die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,740 USD je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,97 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 8,54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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