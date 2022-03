Schlumberger gewinnt umfangreichen Servicevertrag von TotalEnergies für die Tilenga-Onshore-Ölförderung in Uganda

Schlumberger gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen umfassenden Auftrag über Bohr-, Fertigstellungs- und Produktionsdienstleistungen für die Tilenga-Onshore-Ölförderung in Uganda von TotalEnergies erhalten hat.

Der Vertragsumfang beinhaltet die Bereitstellung von Richtungsbohrdiensten, Fertigstellungen im oberen Bereich, Fertigstellungen im unteren Bereich, künstliche Hebelösungen und Bohrlochköpfe für die Tilenga-Ölförderung mit sechs Feldern und bis zu 426 Bohrungen, die über 31 Bohrlochfelder erschlossen werden.

"Das Tilenga-Projekt ist für das beschleunigte Wirtschaftswachstum in Uganda von strategischer Bedeutung. Schlumberger hat sich zu einem umfassenden Entwicklungsplan für nationale Inhalte verpflichtet und unterstützt TotalEnergies mit Initiativen in den Bereichen Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Environmental, Social, and Governance - ESG) und der lokalen Wertschöpfung. Dies erfolgt durch Aufbau lokaler Kapazitäten, Lokalisierung der Lieferkette, Entwicklung des Bildungswesens, Verantwortung für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt und Förderung der Digitalisierung", so Wallace Pescarini, Präsident des Bereichs Offshore Atlantic bei Schlumberger.

Die Bohrarbeiten werden voraussichtlich im 4. Quartal 2022 beginnen.

Über Schlumberger

Schlumberger (SLB: NYSE) ist ein Technologieunternehmen, das in Partnerschaft mit Kunden Energiequellen erschließt. Unsere Mitarbeiter/-innen, die über 160 Nationalitäten repräsentieren, bieten führende digitale Lösungen und setzen innovative Technologien ein, um Leistung und Nachhaltigkeit für die globale Energiebranche zu ermöglichen. Mit Fachkompetenz in mehr als 120 Ländern kooperieren wir bei der Entwicklung von Technologien, die den Zugang zu Energie zum Nutzen aller ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.slb.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220307006066/de/