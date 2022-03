Schlumberger gibt Update zu Russland-Operationen bekannt

Schlumberger gab heute das folgende Update in Bezug auf seine Aktivitäten in Russland:

"Wir haben mit großer Sorge die Eskalation des Konflikts in der Ukraine beobachtet", sagte Chief Executive Officer Olivier Le Peuch. "In erster Linie konzentrieren wir uns sehr auf die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, Kollegen und ihrer Familien in der Ukraine, in Russland und in der gesamten Region.

"Im Zuge der Entwicklung der Situation haben wir unseren weiteren Weg bewertet und beschlossen, neue Investitionen und den Einsatz von Technologien in unseren russischen Betrieben sofort auszusetzen. Wir beobachten diese dynamische Situation weiterhin aktiv und werden alle bestehenden Aktivitäten in voller Übereinstimmung mit den geltenden internationalen Gesetzen und Sanktionen durchführen.

"Sicherheit steht im Mittelpunkt dessen, was wir als Unternehmen sind, und wir drängen auf eine Beendigung des Konflikts und die Wiederherstellung von Sicherheit und Schutz in der Region."?

