Schlumberger hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Schlumberger hat am 24.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Umsatzseitig standen 45,34 Milliarden BRL in den Büchern – ein Minus von 6,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schlumberger 48,41 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at