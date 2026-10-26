Schlumberger legte Quartalsergebnis vor

Schlumberger gab am 23.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Schlumberger hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 244,97 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 221,42 ARS je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14 171,90 Milliarden ARS – ein Plus von 19,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schlumberger 11 851,74 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at