Schlumberger mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Schlumberger hat am 24.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,580 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,72 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,49 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at