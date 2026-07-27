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27.07.2026 06:31:29
Schlumberger präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Schlumberger hat sich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 244,21 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schlumberger 283,35 ARS je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 12 640,87 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9 812,41 Milliarden ARS umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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