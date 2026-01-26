Schlumberger präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Schlumberger präsentierte in der am 23.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 263,46 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schlumberger 256,50 ARS je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 13 989,93 Milliarden ARS gegenüber 9 281,08 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 975,58 ARS. Im Vorjahr waren 949,24 ARS je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Schlumberger im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 33,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 44 450,91 Milliarden ARS. Im Vorjahr waren 33 246,31 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

