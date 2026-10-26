Schlumberger: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Schlumberger hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,14 Prozent auf 48,54 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel hatte Schlumberger 48,61 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at