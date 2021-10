Schlumberger verzeichnet Gewinnsprung - Aktie im Minus

Schlumberger hat im dritten Quartal einen Gewinnsprung verzeichnet, nachdem die Umsätze in allen internationalen Regionen zuletzt deutlich gestiegen sind.

Der US-Ölfeld-Dienstleister meldete 0,39 Dollar Gewinn pro Aktie, verglichen mit einem Verlust von 0,06 Dollar im Vorjahresquartal. Bereinigt um Sondereffekte verdiente Schlumberger 0,36 Dollar pro Aktie, was sich mit dem von Factset ermittelten Analystenkonsens deckte. Der Umsatz stieg von 5,26 auf 5,85 Milliarden Dollar. Schlumberger verzeichnete im US-Geschäft ein Wachstum von 9 Prozent und international ein Plus von 11 Prozent. Die Aktionäre sollen eine Bardividende von 0,125 Dollar pro Aktie bekommen. "Mit Blick auf die Zukunft erwarten wir ein weiteres Wachstumsquartal und gehen davon aus, dass wir das Jahr 2021 mit einer starken Dynamik abschließen werden, die die Grundlage für einen außergewöhnlichen Wachstumszyklus bilden wird", sagte CEO Olivier Le Peuch.Die Schlumberger-Aktie notiert an der NYSE zeitweise 1,06 Prozent tiefer bei 33,94 US-Dollar.

