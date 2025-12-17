|
17.12.2025 16:24:03
SCHMID Group Loss Narrows In H1, Stock Gains
(RTTNews) - SCHMID Group N.V. (SHMDW, SHMD), Wednesday announced financial results for the first half of 2025, reporting net loss of 10.6 million euros, down from 74.9 million euros in the previous year.
Operating profit declined to 7.8 million euros from last year's 70.1 million euros.
Revenue went down to 16.9 million euros from 29.7 million euros in the prior year, mainly due to weak revenues in Asia, China and Europe.
Looking ahead, the company expects sales revenue of over 100 million euros for the financial year 2026.
Currently, SCHMID's stock is moving up 7.69 percent, to $1.05 on the Nasdaq.
