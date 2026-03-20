Schmierstoffhersteller Fuchs trotzt schwierigem Umfeld - 2026 Zuwächse angepeilt

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs (FUCHS SE VZ) hat im vergangenen Jahr in etwa so viel verdient wie im Vorjahr. "2025 war aus geopolitischer Sicht ein anspruchsvolles Jahr", sagte Unternehmenschef Stefan Fuchs laut einer Mitteilung am Freitag. Dabei sei vor allem die US-amerikanische Zollpolitik herausfordernd gewesen. In Deutschland hätten hohe Energiepreise sowie eine mit Absatzrückgängen zu kämpfende Automobilindustrie belastet.

Im vergangenen Jahr wuchs der Umsatz um ein Prozent auf knapp 3,6 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich um eine Million Euro auf 435 Millionen Euro. Von Bloomberg befragte Analysten hatten allerdings mit einem leichten Ergebnisrückgang gerechnet. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 306 Millionen Euro, ein Plus von einem Prozent zum Vorjahr. Die Dividende für eine Vorzugsaktie soll um sechs Cent auf 1,23 Euro steigen.

Im laufenden Jahr rechnen die Mannheimer mit einer Besserung. Der Umsatz soll 2026 auf 3,7 Milliarden Euro steigen und der operative Gewinn (Ebit) sich auf 450 Millionen Euro verbessern. Dabei geht das Unternehmen von keiner deutlichen Verbesserung des ökonomischen Marktumfelds aus. Die Ziele liegen im Großen und Ganzen im Rahmen der Analystenerwartungen./mne/zb