Schnee und Eis: Fernverkehr läuft größtenteils wieder

BERLIN (dpa-AFX) - Nach den Behinderungen durch Schnee und Eis läuft der Fernverkehr der Deutschen Bahn größtenteils wieder regulär. Die Lage habe sich "erheblich verbessert", sagte ein Bahnsprecher am Morgen. Auch der Fernverkehr Richtung Ostsee wurde wieder aufgenommen - wenn auch noch mit erheblichen Einschränkungen. Am Vortag hatte es wegen Winterwetters durch Tief "Leonie" in verschiedenen Regionen Streckensperrungen und Verspätungen gegeben.

Zu Problemen komme es noch im Nordosten, hieß es. Wegen vereister Oberleitungen würden einzelne Verbindungen zwischen Berlin und Rostock sowie Stralsund und zwischen Berlin und Binz ausfallen. Am Montag hatte die Bahn den Fernverkehr Richtung Ostsee komplett eingestellt.

Auf anderen Strecken könne es zu kleineren Verspätungen von fünf bis zehn Minuten kommen. Am Montag hatte es auch Verspätungen und Zugausfälle etwa im Rhein-Main-Gebiet, im Raum Stuttgart, im Raum Ulm sowie auf der Strecke Hamburg - Hannover gegeben. Auch rund um Erfurt, Leipzig und Dresden war es zu Einschränkungen gekommen./xma/DP/zb

