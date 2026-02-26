Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
|
26.02.2026 08:36:00
Schneeräumung per Roboter: Lagerroboter greift zur Schneeschaufel
Im verschneiten New York räumt ein Lagerroboter per Schneeschaufel den Schnee weg. Der Reflex Robot hat offenbar eine neue Aufgabe gefunden. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!