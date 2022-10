Schneider Electric-Aktie dennoch tiefer: Schneider Electric mit überraschend starkem Umsatzanstieg

Das auf Energiemanagement und -automatisierung spezialisierte Unternehmen verbuchte einen Umsatzanstieg um fast 22 Prozent auf 8,78 Milliarden Euro. Auf organischer Basis belief sich das Plus auf 12 Prozent.

Analysten hatten nach einer von Schneider Electric zusammengestellten Konsensschätzung mit 8,47 Milliarden Euro Umsatz gerechnet.

Das dritte Quartal sei von einer anhaltenden Entspannung bei den Lieferkettenengpässen gekennzeichnet gewesen, der Druck bei elektronische Komponenten hielt jedoch an.

Der Umsatz sei zuletzt durch den Rückzug aus Russland beeinträchtigt worden. Die Übertragung von Schneider Electric Russland an das lokale Management sei jetzt abgeschlossen.

Das Unternehmen bestätigte sein Ziel für 2022, ein organisches Wachstum des bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zwischen 11 und 15 Prozent mit einem Umsatzwachstum zwischen 9 und 11 Prozent erreichen zu wollen.

Die Schneider Electric-Aktie verliert an der EURONEXT in Paris am Donnerstag zeitweise 4,57 Prozent auf 126,50 Euro.

Von Pierre Bertrand

PARIS (Dow Jones)