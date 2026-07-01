Schneider Electric-Aktie gefragt: Cognite-Übernahme erfolgreich abgeschlossen

Schneider Electric hat die Übernahme des Anbieters von industrieller KI-Software Cognite Holding für 3,1 Milliarden US-Dollar in bar vereinbart.

Der französische Technologiekonzern teilte mit, er werde die Dateninfrastruktur von Cognite in sein eigenes Industrie-Softwareunternehmen Aveva integrieren.

Die Transaktion "positioniert Schneider Electric im Zentrum der nächsten Phase der industriellen Intelligenz", sagte CEO Olivier Blum.

Sie wird voraussichtlich in den kommenden Quartalen abgeschlossen sein. Danach wird Cognite zu dem Geschäftsbereich Industrieautomation von Schneider Electric gehören.

RBC lässt Schneider Electric auf 'Outperform'

Die kanadische Bank RBC hat Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Analyst Mark Fielding hält den angekündigten 3,1 Milliarden US-Dollar schweren Kauf des Industriesoftware-Unternehmens Cognite nicht für günstig. Er sei aber dennoch strategisch sinnvoll, schrieb er in einer ersten Reaktion am Dienstagabend. Mit einem Volumen von nur rund 1,5 Prozent des Börsenwerts von Schneider falle sie zudem "eindeutig in die Kategorie der 'Bolt-on'-Akquisitionen, also der Ergänzungskäufe und habe nur geringe Auswirkungen auf das Geschäft.

DOW JONES und dpa-AFX