Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|Milliardenplatzierung
|
19.10.2026 20:12:00
Schneider-Electric-Aktie gibt nach: Neue Aktien zur Finanzierung der Übernahme
Die neuen Stammaktien sollen im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre platziert werden.
Schneider-Electric-Aktie nachbörslich unter Druck
Aktien von Schneider Electric leiden am Montag nachbörslich unter der angekündigten Kapitalerhöhung. Im Tradegate-Handel verloren sie nach Börsenschluss 2,6 Prozent im Vergleich zu ihrem Schlusskurs an der Pariser Heimatbörse, der mit 0,3 Prozent nur moderat im Minus gelegen hatte.
Das Elektrotechnik-Unternehmen gilt als starker Profiteur des Rechenzentren-Megatrends. Die Kapitalerhöhung soll der Finanzierung der insgesamt 22,6 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme des US-Softwareanbieters PTC dienen, die Anfang Oktober bekanntgegeben wurde. Mit PTC will Schneider Electric seinen Fußabdruck in Produktdesign, -konstruktion und Datenmanagement stärken.
Übernahme von PTC soll 2027 abgeschlossen werden
Die Übernahme soll im dritten Quartal 2027 abgeschlossen werden. Mit dem Zukauf will Schneider Electric ein Portfolio für industrielle Künstliche Intelligenz aufstellen.
DOW JONES und dpa-AFX
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