Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|Rechenzentren-Boom
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30.07.2026 12:34:09
Schneider Electric-Aktie legt zu: Ausblick verbessert
Für die Papiere ging es zuletzt um 8,33 Prozent auf 278,20 Euro aufwärts. Seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als 15 Prozent an Wert gewonnen.
Branchenexperte Phil Buller von der US-Bank JPMorgan verwies auf eine starke Margenentwicklung im zweiten Quartal über den Erwartungen. Das Wachstum sei über alle Geschäftsbereiche breit abgestützt, mit einer dreistelligen Wachstumsdynamik im Bereich Rechenzentren. Die Anhebung der Jahresprognose liege über den Erwartungen.
Auch für Analyst Mark Fielding von der kanadischen Bank RBC hat Schneider Electric starke Zahlen vorgelegt. Das organische Wachstum habe über den Erwartungen gelegen. Die angehobene Jahresprognose impliziere am oberen Ende der Spanne eine mögliche Konsenssteigerung von bis zu fünf Prozent. Angesichts der in der Prognose enthaltenen erwarteten Wachstumsverlangsamung im zweiten Halbjahr würden die neuen Ziele nicht aggressiv erscheinen, so der Analyst.
Im zweiten Quartal übertraf das Umsatzwachstum die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Insgesamt kam im ersten Halbjahr ein Erlös von rund 21,2 Milliarden Euro zusammen, das war ein Plus von 9,8 Prozent. Aus eigener Kraft, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, lag das Wachstum bei 14 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) verbesserte sich nominal um 16,6 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdiente der Konzern mit rund 2,5 Milliarden Euro fast ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor.
/err/tav/zb
RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX)
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