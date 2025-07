Schneider Electric-Aktie: Schneider Electric präsentiert stabile Zahlen trotz verfehlter Gewinnziele

Wie der französische Technologiekonzern Schneider Electric am Donnerstag mitteilte, stieg der Nettogewinn in den ersten sechs Monaten des Jahres auf 1,91 Milliarden Euro gegenüber 1,88 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz lag bei 19,34 Milliarden Euro, ein Plus von 6,4 Prozent.

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um 3,8 Prozent auf 3,51 Mrd. Euro.

Analysten hatten laut einer vom Unternehmen zusammengetragenen Konsensschätzung mit einem Nettogewinn von 2,23 Milliarden Euro, einem Umsatz von 19,31 Milliarden Euro und einem bereinigten EBITA von 3,52 Milliarden Euro gerechnet.

Der Konzern sei mit seinem umfassenden Portfolio weiterhin gut aufgestellt, um Chancen in seinen Endmärkten nutzen zu können, sagte CEO Olivier Blum.

DOW JONES