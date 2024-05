Schneider Electric beendet Gespräche mit Bentley Systems

RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Der französische Technologiekonzern Schneider Electric und der US-Industriesoftware-Hersteller Bentley Systems (Bentley Systems B) haben ihre Gespräche über eine mögliche Teilfusion beendet. Dies sei in beiderseitigem Einvernehmen geschehen, teilte Schneider Electric am Mittwoch in Rueil-Malmaison mit. Die Gespräche zwischen den beiden Unternehmen waren Teil der Schneider-Strategie, Kapazitäten in der Industrietechnik aufzubauen, laut früheren Medienberichten wollten die Franzosen die eigene Softwaresparte mit Bentley Systems zusammenlegen. Das Geschäft wäre eine der größten Übernahmen eines US-Unternehmens durch ein französisches Unternehmen gewesen. Schneider werde sich weiterhin auf "konsequente Kapitalallokation" fokussieren, hieß es vom Konzern./mne/men/stk