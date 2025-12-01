Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|
01.12.2025 14:24:42
Schneider Electric gears up for tsunami of power demand from AI, EVs, global warming fallout
Partnerships are a priority for innovations on the energy front
|03.11.25
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Schneider Electric S.A.
|232,95
|1,30%