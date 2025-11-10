Schneider Electric Infrastructure mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Schneider Electric Infrastructure hat am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 2,19 INR gegenüber 2,27 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,50 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Schneider Electric Infrastructure einen Umsatz von 6,00 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at