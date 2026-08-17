Schneider Electric Infrastructure: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Schneider Electric Infrastructure gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,52 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schneider Electric Infrastructure 1,72 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 6,51 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 4,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,22 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at