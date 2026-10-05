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Übernahmetour 05.10.2026 17:11:00

Schneider Electric kauft PTC für Milliarden: Käufer-Aktie knickt ein, Übernahmeziel legt 35 Prozent zu

Schneider Electric kauft PTC für Milliarden: Käufer-Aktie knickt ein, Übernahmeziel legt 35 Prozent zu

Der Technologiekonzern Schneider Electric setzt seine Übernahmetour mit dem Kauf des US-Softwareanbieters PTC fort.

Dafür blättern die Franzosen 205 US-Dollar je Aktie hin und damit insgesamt 22,6 Milliarden Dollar (20 Mrd Euro), wie der Siemens-Konkurrent am Montag in Rueil-Malmaison bei Paris mitteilte. Mit PTC will Schneider seinen Fußabdruck in Produktdesign, -konstruktion und Datenmanagement stärken. Im fusionierten Unternehmen sollen die jährlichen Kosten ab dem dritten Jahr um 250 Millionen Euro niedriger liegen, beim Umsatz erhofft sich Schneider 800 Millionen Euro an Synergien. Zuvor hatten die "Financial Times" und die Nachrichtenagentur Bloomberg über einen bevorstehenden Deal berichtet.

Mit dem vereinbarten Kaufpreis legt Schneider eine Prämie von 42 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag (144,03 Dollar) drauf. Gemeinsam schaffe man das branchenweit umfassendste Software- und KI-Unternehmen, sagte Schneider-Chef Olivier Blum laut Mitteilung. Der Abschluss der Transaktion wird bis zum dritten Quartal 2027 erwartet. Schneider zieht zudem seine Vorlage der Zahlen zum abgelaufenen Quartal auf den 16. Oktober vor.

Schneider ist wie Rivale Siemens stark in der Automatisierung von Industrieanlagen vertreten und kauft seit geraumer Zeit insbesondere an der Schnittstelle zwischen Software und Hardware zu. Zuletzt vereinbarte Schneider den Kauf des bulgarischen SDAX-Unternehmens Shelly Group für 1,2 Milliarden Euro. Shelly stellt vor allem vernetzte Geräte für die Heimautomatisierung her.

JPMorgan lässt Schneider Electric auf 'Overweight'; Ziel 345 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat Schneider Electric mit Blick auf die geplante Übernahme von PTC auf "Overweight" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Üblicherweise begeistere ein solch großer Zukauf europäische Investoren nicht, auch wenn der Technologiekonzern mit seinen Deals in der Vergangenheit strategisch überzeugt habe, schrieb Phil Buller in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. PTC sei aber ein Qualitätsunternehmen, und die Aktivitäten beider Unternehmen ergänzten sich eher, als sich zu überlappen.

Die Schneider Electric-Aktie verliert in Paris zeitweise 10,12 Prozent auf 272,10 Euro. Die PTC-Aktie gewinnt an der dagegen 34,25 Prozent auf 193,36 US-Dollar.

/men/mis

RUEIL-MALMAISON/BOSTON/NEW YORK (dpa-AFX)

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So viel Gewinn hätte ein Schneider Electric-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bildquelle: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

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