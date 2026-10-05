PTC Aktie
WKN DE: A1H9GN / ISIN: US69370C1009
|Übernahmetour
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05.10.2026 17:11:00
Schneider Electric kauft PTC für Milliarden: Käufer-Aktie knickt ein, Übernahmeziel legt 35 Prozent zu
Mit dem vereinbarten Kaufpreis legt Schneider eine Prämie von 42 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag (144,03 Dollar) drauf. Gemeinsam schaffe man das branchenweit umfassendste Software- und KI-Unternehmen, sagte Schneider-Chef Olivier Blum laut Mitteilung. Der Abschluss der Transaktion wird bis zum dritten Quartal 2027 erwartet. Schneider zieht zudem seine Vorlage der Zahlen zum abgelaufenen Quartal auf den 16. Oktober vor.
Schneider ist wie Rivale Siemens stark in der Automatisierung von Industrieanlagen vertreten und kauft seit geraumer Zeit insbesondere an der Schnittstelle zwischen Software und Hardware zu. Zuletzt vereinbarte Schneider den Kauf des bulgarischen SDAX-Unternehmens Shelly Group für 1,2 Milliarden Euro. Shelly stellt vor allem vernetzte Geräte für die Heimautomatisierung her.
JPMorgan lässt Schneider Electric auf 'Overweight'; Ziel 345 Euro
Die US-Bank JPMorgan hat Schneider Electric mit Blick auf die geplante Übernahme von PTC auf "Overweight" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Üblicherweise begeistere ein solch großer Zukauf europäische Investoren nicht, auch wenn der Technologiekonzern mit seinen Deals in der Vergangenheit strategisch überzeugt habe, schrieb Phil Buller in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. PTC sei aber ein Qualitätsunternehmen, und die Aktivitäten beider Unternehmen ergänzten sich eher, als sich zu überlappen.
Die Schneider Electric-Aktie verliert in Paris zeitweise 10,12 Prozent auf 272,10 Euro. Die PTC-Aktie gewinnt an der dagegen 34,25 Prozent auf 193,36 US-Dollar.
/men/mis
RUEIL-MALMAISON/BOSTON/NEW YORK (dpa-AFX)
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