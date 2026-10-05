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05.10.2026 08:54:48

Schneider Electric kauft US-Softwarehersteller PTC für 22,6 Mrd USD

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Frankreichs Schneider Electric kauft den US-Industriesoftwarehersteller PTC. Wie Schneider mitteilte, wird PTC im Rahmen der reinen Bar-Transaktion mit 22,6 Milliarden US-Dollar bewertet. Schneider teilte weiter mit, das Unternehmen habe 205 Dollar je Aktie in bar für PTC geboten. Dies entspreche einem Aufschlag von 42 Prozent gegenüber dem jüngsten Schlusskurs. Das PTC-Board habe beschlossen, den Aktionären die Annahme des Angebots zu empfehlen.

Die Übernahme ziele darauf ab, eines der größten Portfolios für Industriesoftware zu schaffen. Dies geschehe zu einer Zeit, in der der Aufstieg der Künstlichen Intelligenz (KI) die Kundenbedürfnisse grundlegend verändere, teilte Schneider mit.

Schneider Electric sieht nach eigenen Angaben 250 Millionen Euro Kostensynergien pro Jahr mit PTC, beim Umsatz liegen die erwarteten Synergien bei 800 Millionen Euro. Der Abschluss der Transaktion sei bis zum dritten Quartal 2027 angepeilt.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2026 02:55 ET (06:55 GMT)

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