Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
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01.06.2026 16:06:00
Schneider Electric: Partnerschaft mit SoftBank treibt Aktie Richtung Rekord
Analystin Daniela Costa von Goldman Sachs verwies auf die bis zu 75 Milliarden Euro schwere Kooperation mit der japanischen SoftBank beim Aufbau von KI-Rechenzentren in Frankreich. Bei erster grober Rechnung entspreche der Deal 3 bis 4 Prozent des Konzerngewinns von Schneider, die 2025 rund 30 Prozent ihrer Umsätze mit Rechenzentren erzielt hätten.
Costa hat für die Schneider-Aktien ein Kursziel von 316 Euro angesetzt. Die Papiere stehen als eine der überzeugendsten Anlageideen auch wieder auf der Juni-Version der "European Conviction List - Directors' Cut". Neu hinzugekommen sind Siemens Energy - unter anderem dank des Strombedarfs von Rechenzentren.
/ag/stw/zb
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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