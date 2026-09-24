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24.09.2026 08:03:40

Schneider Electric plant Übernahme der Shelly Group

DOW JONES--Der französische Elektrokonzern Schneider Electric SE greift nach dem bulgarischen Smart-Home-Spezialisten Shelly Group SE. Wie das im SDAX notierte Technologieunternehmen mitteilte, hat es ein Investment Agreement mit Schneider Electric unterzeichnet. Der Investor beabsichtigt ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot über 70,00 Euro je Aktie in bar, was einer Unternehmensbewertung von rund 1,2 Milliarden Euro entspricht. Der Angebotspreis beinhaltet eine Prämie von 27 Prozent auf den unbeeinflussten Referenzkurs Ende Juli 2026. Der Verwaltungsrat begrüßt die Offerte den Angaben zufolge und unterstützt sie vorbehaltlich der endgültigen Dokumente.

Das Vorhaben hat zudem die entscheidende Rückendeckung des Managements und der Hauptaktionäre. Die beiden Gründer der Shelly Group, die zusammen rund 57 Prozent der Anteile halten, unterstützen die Transaktion. Co-CEO Dimitar Dimitrov verpflichtet sich demnach zur Andienung seiner rund 29 Prozent und will einen Teil des Erlöses reinvestieren. Er soll das Unternehmen ebenso wie Co-CEO Wolfgang Kirsch weiter leiten. Zudem verpflichtet sich Schneider Electric im Investment Agreement, den Hauptsitz sowie die bestehende Organisationsstruktur und Belegschaft in Bulgarien für mindestens drei Jahre nach Vollzug zu erhalten.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher behördlicher Genehmigungen sowie einer Mindestannahmeschwelle von 95 Prozent des Grundkapitals. Nach Erfüllung dieser Bedingungen strebt Schneider Electric ein Delisting der Shelly-Aktie an. Der Einreichungsantrag bei der bulgarischen Finanzaufsicht FSC soll kurzfristig erfolgen; deren Freigabe wird für Ende November oder Anfang Dezember 2026 erwartet. Der finale Vollzug der Übernahme ist für das erste Quartal 2027 geplant.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2026 02:04 ET (06:04 GMT)

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