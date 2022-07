Schneider Electric: Verkauf von Russland-Geschäft

Die französische Schneider Electric gibt ihr russisches Geschäft an das lokale Management ab und rechnet mit Abschreibungen auf den Nettobuchwert in Höhe von 300 Millionen Euro.

Wie Schneider Electric mitteilte, fällt zudem eine nicht-liquiditätswirksame Auflösung der Währungsumrechnungsrücklage von 17 Millionen Euro an.

Schneider Electric erwirtschaftete im vergangenen Jahr etwa 2 Prozent seines Gesamtumsatzes in Russland. Nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine hat das Unternehmen neue Investitionen und internationale Lieferungen für neue Aufträge nach Russland und Belarus auf Eis gelegt. Der Verkauf von Schneider Electric Russland unterliege noch den Abschlussbedingungen, so das Unternehmen.

Von Giulia Petroni

PARIS (Dow Jones)