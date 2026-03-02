02.03.2026 06:31:29

Schnell Biopharmaceuticals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Schnell Biopharmaceuticals hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 147,34 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -393,000 KRW erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 20,36 Milliarden KRW, gegenüber 22,05 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,64 Prozent präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 824,130 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte Schnell Biopharmaceuticals ein Ergebnis je Aktie von -835,000 KRW vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 73,23 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 67,38 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

