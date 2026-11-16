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16.11.2026 06:31:29
Schnell Biopharmaceuticals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Schnell Biopharmaceuticals ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Schnell Biopharmaceuticals die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1197,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schnell Biopharmaceuticals -1845,000 KRW je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,79 Prozent auf 23,19 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,12 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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