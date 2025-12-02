02.12.2025 12:15:38

Schnieder gibt Baufreigaben für viele Autobahnprojekte

BERLIN (dpa-AFX) - Zahlreiche Neubauprojekte bei Autobahnen und Bundesstraßen in Deutschland können nun umgesetzt werden. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) erteilte die Baufreigabe und übergab entsprechende Schreiben an Vertreterinnen und Vertreter von Ländern. Konkret geht es laut Ministerium um 16 Bundesstraßen- und 7 Autobahn-Neubauprojekte in 12 Bundesländern - zum Beispiel um Lückenschlüsse oder Ortsumgehungen.

Zusätzliches Geld

Die Spitzen der Koalition aus CDU, CSU und SPD hatten im Oktober entschieden, dass für den Neubau von Straßen drei Milliarden Euro zusätzlich bereitstehen. Zuvor hatte es Aufregung gegeben, nachdem das Verkehrsministerium von Milliarden-Finanzlöchern für Neu- und Ausbauprojekte bei Autobahnen und Bundesstraßen gesprochen hatte. Es drohte deswegen eine Verzögerung von Projekten.

Baustellen als Zeichen

Schnieder sagte in Berlin, an vielen Orten in Deutschland werde es bald heißen: "Endlich Baustelle." Mancher verbinde damit Stau, Umleitung und Lärm. Vor allem aber sei es ein Versprechen, dass es losgehe und es Verbesserungen gebe.

Zu den Projekten, für die es nun eine Baufreigabe gibt, zählen der sogenannte Albauf- und -abstieg der A8 zwischen Mühlhausen und Hohenstadt in Baden-Württemberg sowie Bauabschnitte der Küstenautobahn A20 in Niedersachsen und Schleswig-Holstein./hoe/DP/jha

