30.04.2026 11:24:39

Schnieder sorgt sich um Gelder für Wasserstraßen und Häfen

EMDEN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder pocht auf mehr Geld für den Ausbau der Wasserstraßen. "Da müssen wir eigentlich mehr reinstecken", sagte der CDU-Politiker auf der Nationalen Maritimen Konferenz im ostfriesischen Emden. In den laufenden Haushaltsverhandlungen werde zwar viel Geld für den Erhalt eingeplant, aber fast nichts für den Ausbau. "Aber wir arbeiten im Moment dran, vielleicht kriegen wir auch was hin."

Dabei hätten die Wasserstraßen großes Potenzial - für die Schifffahrt und für den Klimaschutz, betonte Schnieder. Auch mit Blick auf die Häfen gebe es noch Spielraum bei der Finanzierung. "Ohne Moos nichts los", meinte der Minister nur.

Die Nationale Maritime Konferenz (NMK) ist das Spitzentreffen der maritimen Branche unter Leitung der Bundesregierung. Rund 800 Gäste aus Wirtschaft, Politik, von Gewerkschaften und Behörden nehmen daran teil./miu/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

23:11 KW 18: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
22:48 April 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.04.26 April 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen