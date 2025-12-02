KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
02.12.2025 11:09:35
"Schockartige Korrektur" möglich: Die KI-Blase schwebt als Schreckgespenst überm Dax
Bislang ist 2025 ein außerordentlich gutes Jahr für den deutschen Aktienmarkt. Eine Jahresendrally könnte den Dax auf neue Rekordstände hieven. Warnende Stimmen werden allerdings nicht müde zu betonen, dass es in den letzten Wochen des Jahres auch in die andere Richtung gehen könnte.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
