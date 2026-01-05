Schoeller-Bleckmann Aktie

Schoeller-Bleckmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ölwerte im Fokus 05.01.2026 18:01:00

Schoeller-Bleckmann-Aktie nach US-Angriff auf Venezuela mit Kurssprung

Schoeller-Bleckmann-Aktie nach US-Angriff auf Venezuela mit Kurssprung

Die Aktien des österreichischen Ölfeldausrüsters SBO haben nach dem US-Angriff in Venezuela die schwache Bilanz des vergangenen Halbjahres wieder ausgebügelt.

Letztlich notierten SBO-Anteile in Wien 8,80 Prozent fester bei 30,90 Euro. Dies war der höchste Stand seit Juli des Vorjahres. Bereits am Freitag hatten die Titel wie auch einige US-Ölwerte stark zugelegt. Für SBO sind die USA ein wichtiger Markt.

US-Präsident Donald Trump kündigte nach der überraschenden Gefangennahme von Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro durch die USA am Wochenende an, dass die US-Konzerne in den kommenden Monaten Milliardenbeträge in den Wiederaufbau des venezolanischen Ölsektors investieren werden.

In Folge verzeichneten die Aktienkurse einiger US-Ölkonzerne starke Zuwächse. Selbiges galt für die Papiere einiger Mitbewerber der Niederösterreicher. Aktien von SLB (ehemals Schlumberger) und Halliburton wiesen zuletzt Aufschläge im ähnlichen Ausmaß auf wie jene der SBO-Papiere.

Korruption, mangelnde Investitionen und die US-Sanktionen haben der Industrie des südamerikanischen Landes schwer zugesetzt. Der Aufwand, die maroden Ölplattformen in Venezuela wieder instand zu setzen, wäre sehr hoch. Für US-Firmen würden sich diese großen Investitionen angesichts der stabilen weltweiten Versorgung und der niedrigen Preise nicht lohnen, sagen Analysten.

Dennoch hob Trump nach der Gefangennahme Maduros hervor, dass sich die USA nun wieder stark im Erdöl-Sektor in Venezuela engagieren wollten: Die großen US-Konzerne würden "reingehen, Milliarden Dollar ausgeben, die schwer beschädigte Infrastruktur reparieren, die Öl-Infrastruktur, und anfangen, Geld für das Land zu machen." Doch würden die US-Sanktionen auf Öl aus Venezuela vorerst "voll in Kraft bleiben".

spa/mik

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Novo Nordisk: Wegovy-Hersteller rettet Semaglutid-Patent in China - Marktposition für 2026 im Blick
Trump beansprucht Führungsrolle für Venezuelas Zukunft - Schlumberger, ExxonMobil & Co. beflügelt
Rheinmetall-Aktie zieht an: Neue Bundeswehr-Aufträge - Kooperation mit MBDA

Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

Nachrichten zu Schoeller-Bleckmannmehr Nachrichten

Analysen zu Schoeller-Bleckmannmehr Analysen

16.09.25 Schoeller-Bleckmann kaufen Erste Group Bank
26.08.25 Schoeller-Bleckmann kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.25 Schoeller-Bleckmann buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.01.25 Schoeller-Bleckmann kaufen Erste Group Bank
15.01.25 Schoeller-Bleckmann buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Schoeller-Bleckmann 30,90 8,80% Schoeller-Bleckmann

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im Plus
Die Märkte in Fernost weisen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen