Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Ölwerte im Fokus
|
05.01.2026 18:01:00
Schoeller-Bleckmann-Aktie nach US-Angriff auf Venezuela mit Kurssprung
US-Präsident Donald Trump kündigte nach der überraschenden Gefangennahme von Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro durch die USA am Wochenende an, dass die US-Konzerne in den kommenden Monaten Milliardenbeträge in den Wiederaufbau des venezolanischen Ölsektors investieren werden.
In Folge verzeichneten die Aktienkurse einiger US-Ölkonzerne starke Zuwächse. Selbiges galt für die Papiere einiger Mitbewerber der Niederösterreicher. Aktien von SLB (ehemals Schlumberger) und Halliburton wiesen zuletzt Aufschläge im ähnlichen Ausmaß auf wie jene der SBO-Papiere.
Korruption, mangelnde Investitionen und die US-Sanktionen haben der Industrie des südamerikanischen Landes schwer zugesetzt. Der Aufwand, die maroden Ölplattformen in Venezuela wieder instand zu setzen, wäre sehr hoch. Für US-Firmen würden sich diese großen Investitionen angesichts der stabilen weltweiten Versorgung und der niedrigen Preise nicht lohnen, sagen Analysten.
Dennoch hob Trump nach der Gefangennahme Maduros hervor, dass sich die USA nun wieder stark im Erdöl-Sektor in Venezuela engagieren wollten: Die großen US-Konzerne würden "reingehen, Milliarden Dollar ausgeben, die schwer beschädigte Infrastruktur reparieren, die Öl-Infrastruktur, und anfangen, Geld für das Land zu machen." Doch würden die US-Sanktionen auf Öl aus Venezuela vorerst "voll in Kraft bleiben".
spa/mik
APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Schoeller-Bleckmannmehr Nachrichten
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Wiener Börse-Handel: ATX notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
05.01.26
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime notiert im Plus (finanzen.at)
|
05.01.26
|Pluszeichen in Wien: ATX am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.01.26
|BÖRSENFLASH - SBO-Aktien nach US-Angriff auf Venezuela gesucht (APA)
|
05.01.26
|Gewinne in Wien: ATX Prime am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.01.26
|Montagshandel in Wien: ATX klettert am Mittag (finanzen.at)
|
05.01.26
|Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Schoeller-Bleckmannmehr Analysen
|16.09.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|26.08.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.25
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.01.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|15.01.25
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|26.08.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.25
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.01.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|15.01.25
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|26.08.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.25
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.01.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|15.01.25
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.21
|Schoeller-Bleckmann Sell
|Baader Bank
|13.01.21
|Schoeller-Bleckmann Reduce
|Baader Bank
|21.05.20
|Schoeller-Bleckmann verkaufen
|Credit Suisse Group
|20.05.20
|Schoeller-Bleckmann verkaufen
|Baader Bank
|12.05.20
|Schoeller-Bleckmann verkaufen
|Baader Bank
|27.03.23
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.06.22
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.20
|Schoeller-Bleckmann accumulate
|Erste Group Bank
|02.04.20
|Schoeller-Bleckmann buy
|Deutsche Bank AG
|17.01.20
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Schoeller-Bleckmann
|30,90
|8,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Plus
Die Märkte in Fernost weisen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.