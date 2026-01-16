Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Rating
|
16.01.2026 14:01:00
Schoeller-Bleckmann Aktie verliert deutlich: Erste Group stuft SBO ab
Zudem wurde das Kursziel von 38,3 auf 37,2 Euro verringert. "Die Zwischenergebnisse für 2025 zeigen, dass SBO mit einem zunehmend schwierigen Marktumfeld konfrontiert ist, darunter ungünstige Wechselkursentwicklungen und die Auswirkungen der US-Zölle", so die zuständige Analystin Vladimira Urbankova in der Studie. Man sei weiterhin der Ansicht, dass die soliden langfristigen Aussichten von SBO nicht vollständig im Aktienkurs berücksichtigt sind.
In Wien verliert die Aktie von Schoeller-Bleckmann zeitweise 5,62 Prozent auf 31,85 Euro.
APA
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
Nachrichten zu Schoeller-Bleckmann
|
12:27
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
10:03
|ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:29
|ATX Prime aktuell: ATX Prime startet im Minus (finanzen.at)
|
15.01.26