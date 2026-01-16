Schoeller-Bleckmann Aktie verliert deutlich: Erste Group stuft SBO ab

Erste Group Research hatte das Anlagevotum für die SBO-Aktien des Ölfeldausrüsters von "Buy" auf "Accumulate" gesenkt.

Zudem wurde das Kursziel von 38,3 auf 37,2 Euro verringert. "Die Zwischenergebnisse für 2025 zeigen, dass SBO mit einem zunehmend schwierigen Marktumfeld konfrontiert ist, darunter ungünstige Wechselkursentwicklungen und die Auswirkungen der US-Zölle", so die zuständige Analystin Vladimira Urbankova in der Studie. Man sei weiterhin der Ansicht, dass die soliden langfristigen Aussichten von SBO nicht vollständig im Aktienkurs berücksichtigt sind.

In Wien verliert die Aktie von Schoeller-Bleckmann zeitweise 5,62 Prozent auf 31,85 Euro.

APA