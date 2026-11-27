Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment hat am 26.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 133,5 Millionen USD im Vergleich zu 122,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at