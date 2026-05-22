Schoeller-Bleckmann präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Schoeller-Bleckmann lud am 21.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 23,76 Prozent auf 98,5 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 129,2 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at