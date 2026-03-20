20.03.2026 06:31:28

Schoeller-Bleckmann: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Schoeller-Bleckmann hat am 19.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,700 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 27,99 Prozent zurück. Hier wurden 97,1 Millionen EUR gegenüber 134,8 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahr hatten 2,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Schoeller-Bleckmann im vergangenen Geschäftsjahr 455,30 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schoeller-Bleckmann 560,45 Millionen EUR umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,49 EUR gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 459,48 Millionen EUR geschätzt.

Redaktion finanzen.at

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