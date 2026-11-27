Schoeller-Bleckmann gab am 26.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,08 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 EUR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 116,0 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Schoeller-Bleckmann einen Umsatz von 104,6 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at