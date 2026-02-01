Scholar Rock Aktie
WKN DE: A2JMQW / ISIN: US80706P1030
|
01.02.2026 08:12:50
Scholar Rock Chief Scientific Officer Conducts Multiple Sales Throughout January 2026
On Jan. 22, 2026, Mo Qatanani, Chief Scientific Officer of Scholar Rock Holding Corporation (NASDAQ:SRRK), directly sold 14,898 shares in open-market transactions, totaling approximately $695,937, as disclosed in a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($46.71). Post-transaction value based on Jan. 22, 2026 closing price Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Scholar Rock Holding Corporation Registered shs
|
13.11.25
|Ausblick: Scholar Rock stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: Scholar Rock stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Scholar Rock verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Scholar Rock Holding Corporation Registered shs
